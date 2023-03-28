Одну из улиц Нежина переименовали в честь расстрелянного россиянами Героя Украины Александра Мациевского 28 марта, 16:06 Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военного Александра Мациевского после слов Слава Украине (Фото:Скриншот видео WarLife/Telegram)

В Нежине Черниговской области одну из улиц переименовали в честь погибшего Героя Украины Александра Мациевского, которого российские военные расстреляли после слов Слава Украины.

Об этом сообщил мэр города Александр Кодола.

Решение переименовать улицу 3-й микрорайон на улицу имени Александра Мациевского депутаты приняли во время сессии Нежинского городского совета во вторник, 28 марта.

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«Этому решению предшествовало наше длительное общение с мамой погибшего Героя. Обсуждались разные варианты увековечения его памяти на уровне города», — рассказал Кодола.

По его словам, в прошлом году в Нежине в честь погибших защитников переименовали пять улиц. Рабочая группа решила приостановить процесс переименования до окончания полномасштабной войны. Однако случай с Мациевским мэр назвал исключением, поскольку президент присвоил ему посмертное звание Герой Украины.

«Кроме того, на рассмотрении есть еще ряд предложений по увековечиванию и памяти Героя. Одно из таких предложений — установка памятника Мациевскому», — рассказал Кодола.

12 марта СБУ официально установила, что украинским военным, которого российские оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. На момент гибели Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы.