Бутусов объяснил, почему попал в плен Герой Украины Александр Мациевский

15 марта, 15:50
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Александр Мациевский за мгновение до расстрела сказал Слава Украине (Фото:Євгенія Нечитайлова / Facebook)

Александр Мациевский за мгновение до расстрела сказал Слава Украине (Фото:Євгенія Нечитайлова / Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что Герой Украины Александр Мациевский был захвачен в плен, потому что его подразделение было направлено в район, который уже захватил противник.

«Почему так произошло? Кто отвечает за то, что смелых людей, которые не боятся смерти, не боятся врага, бросили в бой в таких условиях — не [описали] им всю обстановку, не сообщили, где противник; бросили в посадку, на необорудованную позицию, где нет никаких окопов? Это привело к гибели мотивированных бойцов. Это другая сторона этого подвига. Потому что он не случаен», — сказал Бутусов в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что Мациевский не был солдатом, искавшим возможности сдаться в плен.

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6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, которого, вероятно, взяли в плен.

Россияне направили камеру на пленника, он сказал Слава Украине, после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.

В СБУ сообщили, что окончательно подтвердили личность украинского военного, расстрелянного россиянами в плену после слов «Слава Украине». Следователи СБУ установили, что им был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

На момент гибели Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы.

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Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В Нежине у погибшего героя остались мама и 19-летний сын.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Плен Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Бахмут Война России против Украины радио NV Александр Мациевский

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