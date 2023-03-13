Появился указ о присвоении звания Героя Украины расстрелянному оккупантами военному Александру Мациевскому

13 марта, 17:32
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Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военного Александра Мациевского после слов Слава Украине (Фото:СБУ)

Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военного Александра Мациевского после слов Слава Украине (Фото:СБУ)

Указ о присвоении звания Героя Украины расстрелянному российскими оккупантами военному Александру Мациевскому опубликован на сайте президента.

В документе от 13 марта говорится, что высшая награда вручается военнослужащему посмертно «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда.

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, который, вероятно, был взят в плен.

Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз — в тело.

В СБУ сообщили, что окончательно подтвердило личность украинского военного, расстрелянного россиянами в плену после слов Слава Украине. Следователи СБУ установили, что им был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

На момент гибели Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы.

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Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

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В Нежине у погибшего героя остались мама и 19-летний сын.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Герой Украины Военные преступления РФ Война России против Украины Александр Мациевский

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