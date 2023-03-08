В 119-й бригаде терробороны считают, что на видео казни пленного украинского военного — их боец 8 марта, 20:43 Александр Мациевский (Фото:Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України / Facebook)

В 119-й бригаде территориальной обороны считают, что пленный украинский военнослужащий, которого россияне расстреляли после слов Слава Украине, — это боец 163-го батальона бригады Александр Мациевский.

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью 119-й бригады Сергей Калиниченко в комментарии Суспільному.



Александр Мациевский работал в Киеве электромонтером, а после начала полномасштабного вторжения России пошел в военкомат. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, в декабре — участвовал в боях под Соледаром Донецкой области. 30 декабря он ушел на задание с еще четырьмя военнослужащими, и во время боя с ними пропала связь.



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«Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен. Свидетелей, к сожалению, не осталось. Все погибли или пропали без вести. Что касается видео, мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали его на тех кадрах», — сообщили в Facebook 119-й бригады.

Как пишет Суспільне, Александр Мациевский был снайпером, но вышел на последнее задание с автоматом. Командир подразделения сказал, что узнал бойца с первых секунд видео: «Саша незадолго до расстрела получил характерное ранение над бровью. Наш медик обрабатывал ему эту рану. Мы опознали его на видео. Манера разговора, как он держал сигарету и эта характерная рана — это Александр Мациевский».



Мать бойца Параска Демчук тоже узнала сына, сообщает издание: «Это мой Саша! Мой Саша! Взгляд, руки, голос, вот эта фигура и эти его плечи. Это мой единственный сын».

Командир подразделения, который видел кадры с опознания тела военного, сказал, что ранения соответствуют выстрелам, которые делали российские военные на видео.

«У Саши были огнестрельные ранения возле груди, в животе, а голова была продавлена. На теле я нашла родинку, именно такую, какая была у Саши. Это был он», — сказала мать.



О том, что расстреляный россиянами защитник — именно Александр Мациевский, также сообщило в Facebook региональное управление Сил ТрО Север ВСУ.

«30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Около 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия», — сказано в сообщении.



В феврале тело Александра Мациевского вернули домой в Черниговскую область. 14 февраля 2023 военнослужащего похоронили на кладбище в Нежине.

«Мать вспоминает — с появлением в Сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал: „Я видел, как убили моего отца!“ Мать твердо знает своего сына и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что побратимы отомстят за него», — написали в Силах ТрО.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.



В Минобороны ранее распространили предварительную версию, что погибшим военным может быть боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц защитника.



Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

