«Погибла вся группа». Командир Героя Украины Мациевского рассказал детали трагического дня 14 марта, 17:21 Александр Мациевский (Фото:СБУ)

Командир Александра Мациевского, которого россияне расстреляли после слов Слава Украине, рассказал, что происходило у них в батальоне в тот трагический день.

В комментарии ТСН он рассказал, что тогда погибла вся пошедшая на задание группа. Их было пять человек, включая Героя Украины. Военнослужащие выдвинулись на задание и вступили в бой с оккупантами в Донецкой области.

Видео дня

«Ситуация была трудная, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой находился Александр. Как оказалось потом — все погибли в этой группе», — заявил он.

Он также добавил, что сразу забрать тела пятерых военнослужащих не удалось. Их вернули домой уже позже — во время обмена.

Экспертизу ДНК делать не пришлось, ведь военного узнала мать и побратимы. У него были бессчетные пулевые ранения. Также Александра Мациевского удалось идентифицировать по шраму на брови и шевроне, который подарил командир.

Он также подчеркнул, что Мациевский был человеком без опыта, но это компенсировалось тем, что он был ответственным, на него можно было положиться. Хотя и характер у военного «был не простой».

Что известно о Герое Украины Александре Мациевском: коротко

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, который, вероятно, был взят в плен.

Россияне направили камеру на пленного, он произнес Слава Украине, после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз — в тело.

В СБУ сообщили, что окончательно подтвердило личность украинского военного, расстрелянного россиянами в плену после слов Слава Украине. Следователи СБУ установили, что им был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

На момент гибели Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы.

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Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В Нежине у погибшего героя остались мама и 19-летний сын.

