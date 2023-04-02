История Героя. WSJ рассказывает о жизненном пути и последнем бое Александра Мациевского, расстрелянного после слов «Слава Украине» 2 апреля, 07:48 Александр Мациевский стал символом несокрушимости и храбрости украинского народа (Фото:Скриншот с видео WarLife / Telegram)

Месяц назад Украину и мир всколыхнуло видео расстрела россиянами украинского военного Александра Мациевского, последними словами которого стали «Слава Украина». История Мациевского стала символом несокрушимости и храбрости украинского народа, а самому военному посмертно присвоили звание Героя Украины.

The Wall Street Journal рассказывает историю Героя, подробности о его вероятно последнем бою и о том, как его мать два месяца искала правду о гибели сына.

"Каждая война порождает героев, которые проявляют необычную физическую силу или остроту разума, чтобы преодолеть врага. В течение прошлого года в Украине наградили званием Герой Украины — высшей государственной наградой — больше людей, чем за любой другой год с момента провозглашения независимости. Но есть и герои среди обычных людей, проявляющих мужество и неповиновение даже перед лицом неизбежной смерти", — начинают авторы WSJ.

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Украинского солдата Александра Мациевского называют героем с тех пор, как появилось видео его убийства российскими оккупантами. Он стоя в небольшой яме, затягивается сигаретой и говорит «Слава Украине», после чего россияне открывают огонь, выстреливая ему сначала в голову, а затем прошивая его тело пулями еще несколько раз.

«Он показал, что дух Украины несокрушимый», — говорит мать Мациевского Прасковья Демчук, получившая медаль Героя Украины от его имени.

Как отмечает WSJ, позиция ее сына подпитала украинскую решимость в тот критический момент войны, когда давление России приносит тяжелые потери.

Александр Мациевский родился и вырос в Молдове, куда его мать в советское время отправили работать на обувную фабрику. Женщина вспоминает, что Александр был спортивным и своенравным юношей. Получив профессию электрика, он переехал в Россию, где женился на женщине из родного города матери - Нежина. После восьми лет проживания в России, в 2008 году они вместе с маленьким сыном переехали в Нежин.

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После развода Александр стал жить с матерью, которая тоже вернулась в Нежин. Там они жили в скромном доме на окрестностях города, когда началось полномасштабное вторжение и на Черниговщину тоже пришла российская армия.

На фоне того, как оккупационные войска подошли к воротам Нежина, Мациевский как доброволец присоединился к войскам территориальной обороны. У него не было военного опыта до этого.

«Я пыталась его отговорить, но он был решительно настроен», — вспоминает Демчук.

Подразделение, в которое попал Мациевский, было развернуто на одном из блокпостов области. На фоне изменения карты боевых действий росла потребность в новых подразделениях для удержания обороны на востоке Украины. В декабре Мациевский привез матери продукты и букет цветов и сообщил, что отправляется на передовую.

По состоянию на 8 декабря Мациевский уже был в Бахмуте - городе, ставшем центром войны, унеся жизни тысяч солдат с обеих сторон, пишет WSJ.

«Здесь он впервые почувствовал настоящий вкус боя, как и многие другие бойцы из его 163-го батальона», — говорит старший лейтенант Александр Галицкий, командир взвода Мациевского.

Имея специальность электрика, Мациевский использовал свои навыки всякий раз, когда они перемещались на новое место, чтобы установить генератор.

На одном из фото, сделанном в Бахмуте, Мациевский стоит, держась за оружие, с пластырем на брови, закрывающим рану, полученную от удара головой при разгрузке поезда.

Фото: СБУ

Он был упрям, и был ярым курильщиком, рассказали четверо из его побратимов.

Штаб-сержант Василий Замола, который сам был водителем до войны, вспоминает, как Мациевский говорил, что никогда не попадет в плен. Как и многие украинцы, воспитанные при Советском Союзе, он в основном разговаривал на русском, добавляет Замола.

Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направлялись к лесополосе возле села Красная Гора, как подкрепление для танковой бригады, оборонявшейся к северу от Бахмута.

Солдаты окопались, и около 15 минут лежали в укрытиях, в то время когда российские силы начали атаковать.

Ветви падали вниз, когда российские минометы били по деревьям над головами солдат.

"Это становилось все более интенсивным", - вспоминает солдат Вячеслав Ковалев, который был ранен в ногу и эвакуирован с поля боя вместе с еще одним военным.

Россияне наступали волнами, идя по телам своих ранее павших товарищей, говорит сержант Замола. Вдруг он заметил российских военных слева относительно себя — в стороне, где находились Мациевский и еще четверо украинских защитников. Россияне обошли их с фланга.

Мужчины несколько раз пытались добраться до группы Мациевского на фоне того, как бой шел весь день, но огонь был слишком интенсивным.

На улице смеркалось, а оборудование ночного видения не позволяло продолжать борьбу в темноте. Поэтому был отдан приказ отступать на более укрепленные позиции.

«В противном случае мы бы все погибли», — отмечает сержант Замола.

Тем временем дома в Нежине Прасковья Демчук пыталась отвлечься, занимаясь домашними делами. В последний раз она разговаривала с сыном 29 декабря: он был в хорошем настроении.

Он раньше просил ее не волноваться, если она не сможет с ним связаться, поскольку мобильная связь на линии фронта нестабильная. Но дни проходили без всякого знака и Демчук стала волноваться, что Александр был уже не в строю. Женщина также не смогла дозвониться его командиру роты.

По Нежину начали распространяться слухи, что 163-й батальон понес большие потери. Госпожа Демчук пошла к местному военному, чтобы узнать о сыне. Но там не предоставили никакой информации. Равно как и военная база Мациевского, и полиция.

Некоторые факты начали появляться после того, как в начале января 163-й батальон вернулся на базу в соседний Чернигов без Мациевского. Боец его подразделения сообщил госпоже Демчук, что ее сын считается пропавшим без вести, и, вероятно, погиб.

"Как вы могли оставить его там?", - вспоминает она свои слова тогда.

9 февраля госпоже Демчук позвонили из полиции. В Киеве она встретила пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена с войсками РФ. Часть его головы отсутствовала, рассказывает женщина — но нельзя было ошибиться по поводу пореза над бровью и родимого пятна на ноге.

Через несколько дней госпожа Прасковья похоронила своего сына, которому не было и 43 лет. Но вопрос о том, как он погиб, продолжал ее беспокоить.

«Матери нужно это знать — как бы ни было больно», — говорит она.

Это оставалось загадкой еще два месяца. Ответ наконец-то появился с видео, которое высветилось на телефоне женщины однажды вечером, когда она вернулась домой с работы и села за стол на кухне. На нем был виден мужчина, в котором она мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой во рту.

«Снимай», — командует русским мужской голос за кадром.

Смотря прямо в камеру, Мациевский глубоко затягивает сигарету, прежде чем спокойным ровным голосом произнести: «Слава Украине».

И тогда шквал автоматной очереди сваливает его на землю.

Этот 12-секундный ролик появился на Telegram-канале, связанном с российской ЧВК Вагнера, и вскоре разлетелся в интернете, породив хэштег, который возглавил мировые тренды Twitter. В Украине это видео тоже вызвало резонанс.

В тот вечер в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц, и сплотил нацию последними словами погибшего военного: «Я хочу, чтобы мы все вместе, в единстве ответили: „Герою слава! Героям слава! Слава Украине!"".

Побратимы Мациевского сразу узнали его и сообщили об этом своему командиру, но Службе безопасности Украины понадобилась почти неделя, чтобы окончательно подтвердить его личность. За это время украинские военные идентифицировали мужчину на видео как другого пропавшего без вести солдата, посеяв путаницу.

Через несколько часов после подтверждения Зеленский присвоил Мациевскому звание Герой Украины.

Россия не комментировала видео. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин усомнился в его подлинности и заявил, что нет доказательств причастности его сил.

Мать Мациевского теперь находит определенное утешение в поступающих ей телефонных звонках, письмах и стихах, в которых отмечают храбрость ее сына и благодарят ее за то, что воспитала патриота. В Нежине именем Мациевского назвали одну из улиц и планируют установить памятник в его честь.

Несмотря на очевидность того, какой была смерть Мациевского, остаются вопросы об обстоятельствах и событиях, которые привели к этому: когда и где это произошло? Побуждали ли слова Мациевского его убийц открыть огонь, или они все равно собирались его расстрелять?

Также неизвестна судьба двух солдат, пропавших без вести вместе с Мациевским.

Другие два солдата, чьи останки были найдены вместе с Мациевским, похоронены рядом с ним в Нежине. Вместе с 81 другим мужчиной из этого города, погибшим в боях после полномасштабного вторжения России.

«Такой дух есть у каждого бойца украинской армии. Может быть, многие другие говорили такие же слова, но это не сняли на видео», — отмечает мать Мациевского.