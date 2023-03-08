Неофициальная версия. Мог ли Александр Мациевский быть военнослужащим ВСУ, расстрелянным россиянами после слов «Слава Украине»: что известно 8 марта, 13:44 Сюжет Сопоставление фотографий Александра Мациевского (в центре и справа) и графически обработанного и приближенного стоп-кадра с видео расстрела пленника (слева) (Фото:Евгения Нечитайлова / Facebook)

Попытка установить имя пленного военнослужащего ВСУ, расстрелянного после его последних слов «Слава Украине!», привело к появлению нескольких версий о том, чью гибель оккупанты могли снять на видео.

Согласно официальной предварительной версии, которую 7 марта распространило командование ВСУ, это Тимофей Шадура — 41-летний военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Однако он считается пропавшим без вести с 3 февраля, и если Шадура действительно погиб, то доступа к его телу у семьи пока нет. Поэтому командование бригады объяснило, что версия об идентификации Шадуры как военного с резонансного видео является лишь предварительной, а окончательное подтверждение его личности может быть установлено только после возвращения тела с оккупированной территории и проведения соответствующих экспертиз.

Видео дня

Тем временем журналист Юрий Бутусов собрал и передал следствию и официальным органам информацию о другом герое, чей расстрел мог быть зафиксирован на видео. По версии Бутусова, расстрелянный оккупантами военный ВСУ — это Александр Игоревич Мациевский. Также стало известно, что побратимы и командир Мациевского действительно узнали в нем погибшего бойца с видео.

С уважением к обоим героям, а также всем, кто защищал и защищает Украину, NV рассказывает, что известно об альтернативной версии относительно убитого россиянами пленного.

Как попал в плен и погиб Александр Мациевский

По информации Юрия Бутусова, Александр Мациевский был солдатом 119-й бригады сил ТРО и входил в состав роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин (Черниговская область). Он пропал без вести после боя 30 декабря 2022 года в районе Соледара — вероятно, был захвачен в плен. В феврале 2023 года тело Александра Мациевского было возвращено домой в Нежин, но на тот момент никакой информации об обстоятельствах его гибели не было.

Подразделение Мациевского было переброшено в район Бахмута в ноябре 2022 года, где выполняло задания около месяца. «Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром (Донецкая область), и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя», — пишет Бутусов.

Именно в этом районе Мациевский пропал без вести 30 декабря 2022 года после 12-часового боя. Известно, что утром в этот день рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский был снайпером, заняла позиции в районе города Соледар. «Они должны были выйти на линию столкновения, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск. Враг был близко, но информации, где находился противник, у подразделения не было: нужно было действовать быстро, чтобы спасти наши войска в Соледаре», — рассказывает Бутусов.

Взвод Мациевского занял ряд отдельных позиций в кустарнике, которые не давали возможности визуального наблюдения групп одна за другой. Численность украинских защитников на этом участке была небольшой, а фронт необходимо было контролировать широкий, уточняет журналист. Александр Мациевский занял позицию на крайнем фланге вместе с четырьмя другими бойцами.

«У наших бойцов не было времени на изучение обстановки, организацию обороны, разведку, поскольку почти сразу они были атакованы противником, который уже выдвинулся на рубеж развертывания нашего подразделения», — утверждает Бутусов. По его словам, завязался встречный бой, который длился по всей позиции в течение 12 часов. В итоге Нежинская терроборона удержала лесопосадку и все позиции, кроме одной: во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была потеряна. Попытки его взвода добраться до этих позиций столкнулись с огнем врага: очевидно, позицию захватили.

С тех пор и вплоть до появления видео с казнью пленника, который в глаза оккупантам произнес «Слава Украине», побратимы Мациевского не имели точной информации о его дальнейшей судьбе и гибели.

В то же время они были убеждены, что Мациевский «сделал все необходимое, не сдавался, а был захвачен внезапно, не имея возможности вести бой». Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг украинских позиций, и крайнюю позицию Мациевского могли обойти с тыла или с фланга, предполагает Бутусов.

В феврале тело Александра Мациевского и двух его побратимов вернули домой в Черниговскую область. 14 февраля 2023 военнослужащего похоронили на кладбище в Нежине. Перед похоронами родственники получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Тела еще двух бойцов из пропавшей группы Мациевского до сих пор не возвращены, побратимы ждут информацию об их судьбе.

Почему именно Мациевский мог быть военным с резонансного видео: аргументы

Юрий Бутусов убежден, что видео расстрела пленника, поразившее всю Украину, зафиксировало последние секунды жизни именно Александра Мациевского, который напоследок сказал «Слава Украине».

В подтверждение своей версии журналист приводит следующие доказательства:



после обнародования резонансного видео побратимы Мациевского посетили мать погибшего воина в городе Нежин и получили подтверждение, что это может быть он от его родственников;



на прижизненном фото Мациевского, которое обнародовал Бутусов, есть характерная примета — закрытый пластырем ушиб над правой бровью ( Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели), тогда как на видео военный тоже имеет что-то похожее на пластырь над правой бровью;

Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели), тогда как на видео военный тоже имеет что-то похожее на пластырь над правой бровью; приметой является и зеленый шеврон ВСУ, подаренный бойцу его командиром взвода ( «он имеет особенности, поскольку делался по заказу», утверждает Бутусов, которому также было предоставлено фото шеврона);

«он имеет особенности, поскольку делался по заказу», утверждает Бутусов, которому также было предоставлено фото шеврона); еще одним фактом может быть посмертная судебно-медицинская экспертиза, которая была сделана перед похоронами Александра в феврале: как утверждает журналист, она засвидетельствовала пулевые отверстия как раз в тех местах, где попадали и пули на видео;

на фото из морга, которое получил Бутусов, «четко видны пулевые отверстия в тех местах, где попадали пули на видео».



Побратимы Александра также рассказали, что он выходил в свое последнее сражение в полном боевом снаряжении и с обычным автоматом вместо снайперского вооружения — так произошло «в силу определенных обстоятельств», пишет Бутусов. «Очевидно, видео [расстрела] снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было», — предполагает журналист.

Он также отмечает, что наличие результатов посмертной экспертизы позволяет точно подтвердить либо опровергнуть версию об идентификации Мациевского как расстрелянного военного, «поскольку видны места попадания пуль».

Бутусов заверил, что все эти материалы у следствия уже есть и призвал «ждать полного обнародования всей информации об обстоятельствах гибели из официальных источников, которым мы предоставляем все имеющиеся данные».

Дополнительную информацию в подтверждение этой версии предоставила Евгения Нечитайлова, чей избранник, Александр Галицкий, является командиром взвода, где служил Александр Мациевский. «В связи с тем, что ребята не сидят в соцсетях, они увидели видео расстрела позже других, все без исключения его узнали, и начали собирать доказательства идентификации оичности, которые у них есть, для дальнейшего расследования. Однако с этим есть сложности, потому что одну версию на тот момент уже поспешили объявить», — рассказала Евгения Нечитайлова.

Нечитайлова приводит еще одно доказательство в поддержку версии о том, что на видео может быть зафиксирована гибель Александра Мациевского. По ее словам, в день его исчезновения (30 декабря 2022 года) в районе Бахмута и Соледара еще не было снега — что соответствует кадрам видео. В то время как Тимофей Шадура исчез 3 февраля 2022 года в районе Бахмута, когда на всех позициях там уже выпал снег и местность покрылась льдом и снежным покровом.

В итоге, подчеркнула Евгения Нечитайлова, «каждый воин достоин того, чтобы знали его имя». «Я никоим образом не хочу приуменьшить заслуги Тимофея [Шадуры] и желаю его родным как можно быстрее узнать о его судьбе, потому что неизвестность — это самое страшное, что можно переживать в это время», — добавила она.

Что еще известно об Александре Мациевском и его службе в ВСУ

На момент гибели Александру Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, ранее не имел опыта военной службы.

Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

В Нежине у погибшего героя остались мама, Параска Михайловна Демчук, и 19-летний сын. После появления резонансного видео побратимы Александра уже рассказали матери бойца информацию о возможной судьбе ее сына.

«Он был человеком с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было положиться и товарищам, и командиру», — добавил Бутусов.