Расстрелянный оккупантами Александр Мациевский был гражданином Молдовы 13 марта, 12:06 Александр Мациевский (Фото:СБУ)

Расстрелянный оккупантами украинский защитник Александр Мациевский имел также гражданство Молдовы.



Об этом сообщило Министерство иностранных дел Молдовы.

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило убийство гражданина Молдовы, заявив, что оно может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права.

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В МИД Молдовы выразили соболезнования родным героя, заявили о солидарности с украинским народом и осудили кровавую войну, развязанную Россией.

Кишинев также подтвердил свою позицию осуждения жестокой войны РФ против Украины и заверил в преданности поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности.

Накануне СБУ официально установила, что украинским военным, которого российские оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины.



В Минобороны ранее распространили предварительную версию, что погибшим военным может быть боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц защитника.



Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).