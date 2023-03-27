ВАКС приговорил главу Барышевского райсуда к 8,5 годам лишения свободы

27 марта, 12:42
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ВАКС объявил приговор главе Барышевского райсуда (Фото:www.facebook.com/HACCUkraine?locale=ru_RU)

ВАКС объявил приговор главе Барышевского райсуда (Фото:www.facebook.com/HACCUkraine?locale=ru_RU)

В понедельник, 27 марта коллегия судей ВАКС огласила приговор, которым судья Барышевского районного суда Киевской области приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает САП в Telegram.

Суд признал судью виновным в просьбе и получении неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов США за принятие решений по гражданским делам в интересах третьих лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Приговором суда лицу назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Фонд Dejure сообщил в Facebook, что речь идет о деле главы Барышевского райсуда Александра Лысюка.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Коррупция Барышевский районный суд ВАКС

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