Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины на уровне с Путиным — резолюция Европарламента 13 сентября, 19:52 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Европейский парламент принял резолюцию Об отношениях с Беларусью, в которой в очередной раз осудил режим диктатора Александра Лукашенко за репрессии и притеснения народа этой страны. Также его признали соучастником российских преступлений в Украине.

Соответствующая резолюция на основе доклада евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичюса была принята 13 сентября во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге подавляющим большинством голосов.

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«Европарламент… решительно осуждает вовлечение режима Лукашенко в российскую неоправданную, преступную и непровоцированную агрессивную войну против Украины… Считает, что режим Лукашенко стал соучастником в преступлениях, совершенных Россией, что влечет ответственность за разрушение и ущерб; считает таким образом, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенной Россией против Украины, должен получить также юрисдикцию на расследование не только в отношении Путина и российского политического и военного руководства, но также в отношении белорусского руководства», — говорится в документе.

Резолюция напоминает полный перечень преступлений белорусского режима, начиная от разжигания ненависти и участия в российской антиукраинской пропаганде до прямой поддержки российской армии, включая предоставленное разрешение напасть на Украину с территории Беларуси и прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения. Режим Лукашенко должен понести ответственность за соучастие в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечества и за преступление геноцида, совершенные против Украины.

Соответственно, странам-членам ЕС предлагается искать правовые пути для изъятия финансовых активов белорусского руководства и соответствующих предприятий, чтобы направить их по возможности на восстановление Украины. Депутаты Европарламента призвали применить против Беларуси «зеркальные» санкции, подобные тем, что ЕС применяет против России в связи с ее агрессией против Украины.

При этом депутаты подчеркнули, что подавляющее большинство белорусов не поддерживают многомерное вовлечение Беларуси в российскую агрессию против Украины. Часть белорусских граждан оказывают активное сопротивление таким действиям режима Лукашенко, который предает собственную страну и отдает ее в жертву российскому диктатору. Белорусские добровольцы сражаются против российского агрессора в составе Вооруженных Сил Украины, в частности, в составе полка имени Кастуся Калиновского.

Отдельная глава резолюции посвящена преступному вывозу из Украины в Беларусь более 2150 детей, включая сирот, которые были силой доставлены туда с территорий, временно оккупированных российскими войсками. Европарламент поддержал расследование Генеральной прокуратуры Украины той роли, которую Белоруссия играет в насильственной депортации украинских детей, и привлечение белорусского диктатора к ответственности за эти преступления в юрисдикции Международного уголовного суда, как это было сделано в отношении российского руководства.

«Европарламент… считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и призывает МКС выдать подобный международный ордер на арест Лукашенко; призывает совет ЕС распространить перечень лиц, на которых распространяются санкции ЕС путем включения туда тех, кто был привлечен к насильственной депортации украинских детей в Беларусь», — говорится в документе.

Депутаты призвали Совет ЕС и высокого представителя ЕС учесть дополнительные меры против режима Лукашенко, в дополнение к уже примененным санкциям, и разработать широкий и долгосрочный подход к отношениям с Беларусью, в тесном взаимодействии с международными партнерами ЕС.