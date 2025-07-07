«Заказано за 6 месяцев до назначения». Лиев прокомментировал подозрение по делу о поставках ВСУ непригодного оружия

Александр Лиев во время суда в Полтаве 22 января 2025 года (Фото: Суспільне Полтава)

Экс-руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев прокомментировал подозрение, которое ему объявили по делу о поставках ВСУ непригодных противотанковых ракетных установок .

Бывший чиновник заявил в комментарии Общественному, что речь идет о поставках установок Апилас, которые, по его словам, были заказаны еще в марте 2022 года — за шесть месяцев до его назначения на должность. Лиев утверждает, что все принимала спецкомиссия из пяти офицеров-оружейников, которые подтвердили пригодность товара.

В октябре того же года, уже находясь на должности руководителя департамента, он якобы подписал стандартный акт приема-передачи, основанный на выводах этой комиссии. Экс-чиновник также заверил, что готов сотрудничать со следствием.

7 июля Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявили о разоблачении бывшего чиновника Министерства обороны, который украл 90 млн гривен на закупке противотанкового вооружения для ВСУ. Суспільне сообщило, что речь идет об Александре Лиеве.

В СБУ отметили, что фигуранты дела присвоили более 90 млн бюджетных гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для фронта.

Там уточнили, что это вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп страны-агрессора России, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских военных.

Правоохранители разоблачили организатора сделки — экс-главу одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика.

Расследования установили, что чиновник, находясь в должности в течение 2022−2023 годов, заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Согласно договору, киевская оборонная компания должна была поставить министерству ПТРК.

Однако, как отметили в СБУ, вместо современного вооружения подрядчики предоставили непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень.

Независимая экспертиза подтвердила неисправное тактико-техническое состояние ПТРК, добавили в СБУ. В отношении экс-чиновника Минобороны подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Вопрос рассмотрят в понедельник, 7 июля.