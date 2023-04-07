СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому псевдополитологу, который работал на Медведчука 7 апреля, 14:31 Александр Лазарев (Фото:Скриншот видео Politeka/YouTube)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевскому псевдополитологу Александру Лазареву по двум статьям. В частности, в государственной измене.

Как пишет СБУ, еще до начала полномасштбаного вторжения Лазарев входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на пророссийских политиков Виктора Медведчука, Евгения Мураева и блогера Анатолия Шария.

Видео дня

«Сам Лазарев непосредственно занимался „раскруткой“ медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве», — рассказали в СБУ.

«Политолог» часто был на эфирах подсанкционных телеканалов Наш, Zik, NewsOne, 112. В комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику России и называл боевые действия на востоке Украины «гражданской войной».

Читайте также: Политтехнологу Медведчука объявили о подозрении в госизмене

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения РФ Лазарев тайно уехал за границу. Вскоре Лазарев прибыл на территорию оккупированного Крыма и «присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове».

Следователи СБУ сообщили Лазареву о подозрении по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.