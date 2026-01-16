«Есть вещи, которые готовимся реализовать». Зеленский обсудил с экс-министром Кубраковым чрезвычайную ситуацию в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Александром Кубраковым , бывшим вице-премьером по восстановлению — министром развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Важно, что мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов», — отметил глава государства в пятницу, 16 января.

Зеленский сообщил, что обсудил с Кубраковым некоторые аспекты чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине, а также перспективы сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития.

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«Есть вещи, которые готовимся реализовать», — подчеркнул президент Украины, не уточнив деталей.

Александр Кубраков был вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры с 2022 по 2024 год.

Верховная Рада уволила его с этой должности 9 мая 2024 года. Сам Кубраков заявил, что решение о его увольнении с ним никто не обсуждал.

7 января 2025 года тогдашний министр обороны Рустем Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных началах.

11 июля Государственное бюро расследований провело обыски у Кубракова по делу о вероятном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко. Политик отрицает свою причастность к этому делу.