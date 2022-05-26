Журналисты обнаружили фото псевдоглавы захваченного Херсона и его побега из Киева 26 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Кобец 7 марта покинул Киев вместе с женой (Фото:Bihus.Info)

Журналисты смогли найти фотографии с псевдомером оккупированного Херсона Александром Кобцом, который ранее работал на КГБ.



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Расследователям Bihus.Info удалось получить фото коллаборанта от своих источников, где можно увидеть, как 7 марта он покинул Киев на автомобиле Мерседес с номерным знаком AA 8332 CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

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Фото: Bihus.Info

По данным журналистов, на выезде из Киева к ним подсел мужчина, тогда как супруга пересела на заднее сиденье. Отмечается, что 15 марта 2022 62-летний Кобец выехал из страны через ЧП Ужгород как лицо старше 60 лет.

Нынешний гауляйтер Херсона родился в этом же городе, где после проживания там в течение нескольких лет находился в Киеве и, возможно, в Москве.

По информации источников, за последние пять лет Кобец, который при СССР работал в КГБ, а в 2000-х — в СБУ, 22 раза выезжал из Украину, и в большинстве случаев — в Россию и Беларусь.

Коллаборант был оформлен в 2006 году сотрудником киевской фирмы по торговле Украгрохимпромхолдинг, которую на кредит российского банка ВТБ основал гражданин РФ Александр Бессонов.

Примечательно, что Бессонов не вернул деньги банку, после чего на суде заявил, что в советское время работал в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск. Кобец пытался заниматься бизнесом и вместе с его супругой Анной основал в 2012 году фирму Кобец компани.

Ранее псевдоглаве Херсонского горсовета сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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