Смерть депутата Иваницкого в Одессе: полиция изъяла пистолет и расследует самоубийство

По словам коллег Александра Иваницкого, он имел много планов на будущее, много времени уделял семье и воспитанию ребенка, а также говорил, что хочет завести еще одного ребенка (Фото: Facebook.com/cтраница А. Иваницкого)

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции по Одесской области.

Как заявляли правоохранители, по предварительной версии событий, Иваницкий покончил с собой с помощью зарегистрированного на него пистолета — его изъяли с места происшествия и направили на соответствующие экспертизы.

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Фото: od.npu.gov.ua

При этом издание ТСН со ссылкой на источники среди депутатов Одесского горсовета сообщило, что коллеги Иваницкого сомневаются в версии самоубийства.

По их словам, погибший имел много планов на будущее, много времени уделял семье и воспитанию ребенка, а также говорил, что хочет завести еще одного ребенка.

«У Александра, с которым мы находимся в одной фракции, были большие планы на жизнь. Он как-то высказался, что у них с женой есть намерения родить второго ребенка. Кроме того, он безумно любил своего маленького ребенка. Очень запомнилось то, что Александр каждый раз говорил, что не имеет возможности задерживаться, даже если есть важные рабочие обстоятельства, а спешил домой. Так и говорил, что спешит купать ребенка — своего Жорика. Совсем нелогично то, что так любил своего ребенка и решил уйти из жизни. Я считаю, что произошло не самоубийство», — сообщил источник в комментарии для ТСН.

При этом глава фракции Европейская солидарность в Одесском горсовете Алексей Потапский отметил в комментарии Суспільного, что в коммерческой деятельности депутата в последнее время наблюдалась напряженность.

«Мы работали вместе 11 лет, знакомы с 2015 года. Это был опытный депутат, многолетний руководитель комиссии по вопросам ЖКХ. Вы можете посмотреть его декларацию: он был довольно состоятельным бизнесменом, занимался этим много лет. Насколько я слышал, в последнее время у него возникли определенные проблемы — в его компаниях проводились обыски. Не знаю точно, с чем именно это было связано, но в бизнесе были сложности. На последних сессиях его не было, и я его давно не видел», — рассказал он.

Более того, по словам Потапского, Иваницкий пользовался большим авторитетом среди коллег, а также входил в окружение бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Сам Труханов рассказал, что новость о гибели Иваницкого стала для него полной неожиданностью. По словам экс-мэра Одессы, он слышал от общих знакомых о том, что состояние Александра вызывает беспокойство.

«Мне позвонили друзья, рассказали об Александре, и я сначала просто не поверил в это. Мы с ним знакомы много лет. Он был очень порядочным человеком, много улыбался, был действительно добрым, но не очень любил рассказывать о своих внутренних переживаниях — он многое держал в себе. Мне говорили, что в последнее время он очень похудел, сильно волновался и буквально не находил себе места», — сказал Труханов.

Иваницкий до своей гибели в Одесском горсовете возглавлял постоянную комиссию по вопросам ЖКХ. Его коллега по комиссии и депутат от партии Слуга народа Алексей Асауленко, вспомнил их последнюю встречу.

«Я видел Александра на заседании комиссии по вопросам ЖКХ перед внеочередной сессией. Как всегда, он четко отработал заседание, по регламенту проговорил все вопросы. Тогда же была поддержана программа „Устойчивости“». На заседании все было в рабочем режиме, мы общались", — подытожил он.