Отдыхающий в Буковеле, который нахамил украинскому военному на реабилитации, принес извинения на камеру — видео 3 апреля, 20:45 Мужчина на курорте оскорбил украинского защитника, который проходит реабилитацию (Фото:скриншот видео / bubonfilmbf / TikTok)

Отдыхающий, который оскорбил боевого медика, проходящего реабилитацию на курорте Буковель, принес извинения на камеру в присутствии правоохранителей.

Видео защитник опубликовал в TikTok.



«Я разговаривал, я хотел извиниться, но ситуация уже создалась… было тяжело, пока не приехали вы [полицейские] и эту ситуацию не урегулировали. Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ за то, что я сказал о Бахмуте. Александр, извини за наш разговор и нашу ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных», — сказал мужчина.

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«Я прощаю вас, дай бог здоровья вам и вашей семье, изучайте наш родной украинский язык», — ответил защитник.



Ранее боец опубликовал видео, на котором отдыхающий в халате и с пивом хамит ему и говорит «езжать в свой Бахмут», который защитники Украины более семи месяцев обороняют от российских оккупантов. Он рассказал, что проходит в Буковеле психологическую реабилитацию и перед этим тоже слышал оскорбления в адрес ВСУ.

Жена отдыхающего после скандала в Сети записала видео с оправданиями и заявила, что боец сделал им замечание из-за русского языка, а ее муж «среагировал». Она утверждала, что защитник якобы был пьян и «провоцировал» мужчину, а тот не знал, что перед ним военный. В Instagram женщина называет себя женским коучем и энергопрактиком, ее страница уже удалена.