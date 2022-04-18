Оккупанты сообщили о смерти капитана 3 ранга ЧФ РФ после боя в Украине 18 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Цезарь Куников в 2003 году (Фото:Wikipedia.org / Eugenio´s Warships)

Подконтрольное Кремлю издание Крыминформ сообщило, что в оккупированном Россией Крыму прошло прощание с Александром Чирвой — командиром большого десантного корабля Цезарь Куников 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что Чирва — уроженец украинского Севастополя, капитан 3 ранга, который в 2015—2016 годах участвовал в войне в Сирии. Он умер «от ран, полученных в бою» с украинскими защитниками. Подробности о том, когда и где состоялся бой, не уточняются.

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Утром 24 марта во временно занятом российскими оккупантами порту Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль Саратов (сначала появлялась информация, что речь о корабле Орск). В результате взрыва были повреждены корабли Цезарь Куников и Новочеркасск. В ВМС ВСУ сообщили, что командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера». Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара, неизвестно.

В то же время о вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, сообщили как минимум несколько родителей. Реальное число выживших членов экипажа неизвестно.

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