Попытка захвата Киева: командующему Восточным военным округом РФ сообщили о подозрении 2 мая, 09:39 Цей матеріал також доступний українською Александру Чайко вменяют «ведение агрессивной войны» (Фото:aboutlyrics.eu)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении командующему Восточным военным округом с РФ генерал-полковнику Александру Чайко.

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Об этом в понедельник, 2 мая, рассказала у себя в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Возглавляющий группировку Восток Чайко участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины, в частности, руководил провалившейся военной операцией по захвату Киева с западного направления.

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«Собранные нами доказательства стали основанием для уведомления российского генерала о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)», — написала Венедиктова.

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