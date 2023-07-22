Экс-главарь «ДНР» Бородай попал под обстрел на Донбассе 22 июля, 19:42 Экс-главарь террористов «ДНР» и депутат Госдумы РФ Александр Бородай попал под обстрел (Фото:Союз Добровольцев Донбасса / Telegram)

На Донбассе под обстрел попал бывший главарь российской террористической группировки «ДНР», а ныне депутат Госдумы РФ от путинской партии Единая Россия Александр Бородай.

В подразделении Союза добровольцев Донбасса, которое возглавляет Бородай, рассказали, что их машина попала под обстрел на передовой. Там заявили, что сам Бородай не пострадал, ранены два российских офицера.

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На фото, которые распространил телеграм-канал террористов, Бородай стоит в окровавленной одежде с перебинтованной головой.

Где произошел обстрел, не уточняется.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале предложил предоставить Бородаю орден мужества за «многолетние заслуги, мужество, принципиальную позицию в вопросах защиты интересов России и вклад в освобождение республик Донбасса».

Александр Бородай — российский террорист, журналист и политолог, один из идеологов «русского мира».

Бородай родился в Москве. Работал журналистом, в частности был корреспондентом российского пропагандистского агентства РИА Новости, для которого освещал первую чеченскую войну, а также корреспондентом газеты Завтра, где работал вместе с Игорем Гиркиным (Стрелковым). Много писал для изданий, исповедовавших евразийство.

В одной из публикаций в российских СМИ за 2002-й год упоминался как генерал-майор ФСБ, хотя сам это опровергал.

С 16 мая по 7 августа 2014 занимал должность так называемого «премьер-министра» российской террористической организации «ДНР». С 8 августа по 20 октября 2014 года был главным советником «представителя Совета министров» «ДНР» Александра Захарченко. С 2015 года председатель Союза добровольцев Донбасса.

С 2014 года находится в розыске МВД Украины. Занесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

В 2021 году избран депутатом Госдумы РФ от путинской партии Единая Россия.