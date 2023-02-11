За причастность к репрессиям. СБУ объявила подозрение главе Следственного комитета РФ

11 февраля, 13:07
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Александр Бастрыкин (Фото:Пресс-служба Кремля)

Александр Бастрыкин (Фото:Пресс-служба Кремля)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Бастрыкин причастен к введению оккупационного режима на временно захваченных территориях юга и востока Украины. Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления в Украине.

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Также правоохранители отметили, что он публично оправдывает российскую агрессию против Украины, о чем свидетельствуют его выступления на российских телеканалах.

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Как сообщил Офис генпрокурора, Бастрыкину инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Подозрение Александр Бастрыкин Война России против Украины

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