Глава СК РФ Бастрыкин бредит о каком-то «трибунале» над Украиной с участием Ирана и Сирии
Александр Бастрыкин заявил, что будет «прорабатывать» этот вопрос с союзниками РФ (Фото:polinanem/Twitter)
На фоне все более активных контрнаступательных действий ВСУ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил пригрозить Украине каким-то «трибуналом».
Об этом он заявил кремлевской пропаганде.
При этом в фантазиях Бастрыкина «судить» Украину будут также союзные РФ диктаторские режимы, в частности сирийский и иранский.
«Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — заявил глава СК РФ.
В то же время, каким образом Россия намерена реализовать столь бредовый сценарий, Бастрыкин не уточнил.
Тем временем Международный уголовный суд уже ведет расследование против самой РФ за ее многочисленные военные преступления в Украине.
Для этого была создана самая большая в истории МУС команда экспертов и следователей.
Кроме того, готовится создание международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства РФ, в том числе российского диктатора Владимира Путина.
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