Глава СК РФ Бастрыкин бредит о каком-то «трибунале» над Украиной с участием Ирана и Сирии

25 июля, 10:45
Александр Бастрыкин заявил, что будет «прорабатывать» этот вопрос с союзниками РФ (Фото:polinanem/Twitter)

Александр Бастрыкин заявил, что будет «прорабатывать» этот вопрос с союзниками РФ (Фото:polinanem/Twitter)

На фоне все более активных контрнаступательных действий ВСУ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил пригрозить Украине каким-то «трибуналом».

Об этом он заявил кремлевской пропаганде.

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При этом в фантазиях Бастрыкина «судить» Украину будут также союзные РФ диктаторские режимы, в частности сирийский и иранский.

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«Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — заявил глава СК РФ.

В то же время, каким образом Россия намерена реализовать столь бредовый сценарий, Бастрыкин не уточнил.

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Тем временем Международный уголовный суд уже ведет расследование против самой РФ за ее многочисленные военные преступления в Украине.

Для этого была создана самая большая в истории МУС команда экспертов и следователей.

Кроме того, готовится создание международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства РФ, в том числе российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Иран Сирия Российская пропаганда Александр Бастрыкин Война России против Украины

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