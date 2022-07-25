Глава СК РФ Бастрыкин бредит о каком-то «трибунале» над Украиной с участием Ирана и Сирии 25 июля, 10:45 Александр Бастрыкин заявил, что будет «прорабатывать» этот вопрос с союзниками РФ (Фото:polinanem/Twitter)

На фоне все более активных контрнаступательных действий ВСУ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил пригрозить Украине каким-то «трибуналом».

Об этом он заявил кремлевской пропаганде.

При этом в фантазиях Бастрыкина «судить» Украину будут также союзные РФ диктаторские режимы, в частности сирийский и иранский.

Видео дня

«Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — заявил глава СК РФ.

В то же время, каким образом Россия намерена реализовать столь бредовый сценарий, Бастрыкин не уточнил.

Тем временем Международный уголовный суд уже ведет расследование против самой РФ за ее многочисленные военные преступления в Украине.

Для этого была создана самая большая в истории МУС команда экспертов и следователей.

Кроме того, готовится создание международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства РФ, в том числе российского диктатора Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.