Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения Вчера, 22:17 6772 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Зураб Аласания ЕРА

Зураб Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения.

Об этом он написал в Facebook.

“В повестке дня вопроса не было. По представлению “с голоса” Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование “закрытым и тайным” и проголосовали”, - отметил он.

По словам Аласании, его уволить пытались давно.

“Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - отметил он.

Аласания подчеркнул, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".

В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.