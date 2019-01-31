Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения
Зураб Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения.
Об этом он написал в Facebook.
“В повестке дня вопроса не было. По представлению “с голоса” Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование “закрытым и тайным” и проголосовали”, - отметил он.
По словам Аласании, его уволить пытались давно.
“Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - отметил он.
Аласания подчеркнул, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".
В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.