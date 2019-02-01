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Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала UA:Перший

Вчера, 19:04
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Новое Время

Зураб Аласания

Высокие рейтинги не являются задачей общественного вещания, заявил экс-глава телеканала UA:Перший Зураб Аласания в эфире Радио НВ.

"Мы работаем на том рынке, который есть, мы не вне рынка. Мы это понимаем. Опять-таки, чтобы добиться рейтинга где-то, нужно сначала в него инвестировать серьезные деньги", – отметил Аласания.

Он также добавил, что власть не заинтересована в общественном телеканале и не вкладывает средства, которые должна вкладывать. По его словам, UA:Перший не имеет возможности занять одну нишу, как другие телеканалы.

"Один хочет видеть там, например, крестный ход, а другой, он атеист, не признает религию, его это не интересует, он говорит: давайте концерты. Мы должны умаслить многих, поэтому сейчас будет жестче: будем выбирать именно так – нишевые вещи. Этот год будет на UA:Первом информационно-политическим, и это будет заметно", – отметил Аласания.

Как сообщил экс-председатель общественного телеканала, в этом году на телеканале будут политические ток-шоу, а также дебаты.

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31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зураб Аласания.

В обнародованном самым Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Наблюдательного совета было отмечено, что его отстранение от должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Наблюдательного совета НСТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение председателя НСТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года. Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.

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Теги:   UA:Перший Зураб Аласания Радио НВ

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