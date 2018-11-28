Акция протеста в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: полиция задержала одного митингующего

Полиция Киева задержала одного из участников акции в здании ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик, пишет Укринформ.
"Одного мужчину доставили в управление полиции. Акция продолжается. Время от времени возникают словесные перепалки между работниками торгового центра и активистами. Полиция там на обеспечении правопорядка", - пояснила она.
На странице организации Сокол, представители которой проводят акцию протеста, сообщили о задержании заместителя главы националистического объединения Павла Косенко.
Павел Косенко
Ранее сообщалось, что представители националистической организации Сокол заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza в Киеве изнутри. Акция продолжается второй день. Митингующие требуют закрыть ТРЦ из-за российских владельцев.
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ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС Недвижимость, эксклюзивный брокер проекта и автор концепции – киевская консалтинговая компания UTG. Формальным владельцем объекта является компания ИС Лыбидь, созданная в 2009 году.
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