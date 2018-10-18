Акция протеста профсоюзов. Удастся ли депутатам выполнить требования рабочих

17 октября несколько тысяч представителей Федерации профсоюзов провели акцию протеста в правительственном квартале Киева. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Улица Грушевского возле парламента и Кабинета министров была перекрыта. Требование - установить с 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты на уровне 7700 грн, минимальной пенсии - 2840 грн и прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 5167 грн.

На акцию отреагировал премьер Владимир Гройсман. На заседании правительства он сообщил, что проект бюджета, который представил Кабмин является реалистичным и обеспечит рост экономики. Он также добавил, что убежден в дальнейшем росте средней заработной платы украинцев.

Кто собрался

У Кабмина около 2 тыс. человек собралось с требованием повысить зарплату рабочим. Говорят, в главном финансовом документе на следующий год сильно порезали выплаты бюджетникам. Организовали людей профсоюзы.

Глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой говорит, что на Грушевского присутствуют 14 тыс. профсоюзов Украины. Шахтеры, учителя, медики, атомщики, аграрии, ветераны Афганистана, ликвидаторы и депутаты Ольга Богомолец и Сергей Каплин присутствовали на митинге. Последний пообещал акции по всей стране.

Выполнить требования профсоюзов депутатам и профильному комитету не удастся. Слишком большое лобби представителей крупного капитала, отметил эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян. По его словам, украинский бюджет очень разбалансирован - одни отрасли получат много, а другие не дофинансируются. Даже МВФ указывал на это украинской власти, добавил Киян.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в проект государственного бюджета на 2019 год будет внесена корректива по минимальной зарплате. По его словам, со следующего года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 4170 грн.