Акция протеста под Верховной Радой: полиция задержала трех человек

Во вторник, 20 ноября, в правительственном квартале Киева во время акции протеста владельцев авто с иностранными номерами правоохранители задержали трех человек.

Как сообщили в столичной полиции, отдельные участники пытались перекрыть движение возле Верховной Рады. После разблокирования движения трех человек "доставили в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед".

По словам правоохранителей, усиленные наряды полиции не допустили провокаций и конфликтов в правительственном квартале столицы. В настоящее время ситуация в центре города спокойная.

Как сообщает Информатор, утром в правительственном квартале активисты организации АвтоЕвроСила заблокировали проезд по улице Грушевского. Митингующие оставили на проезжей части свои автомобили с плакатами и флагами, а также разбили небольшой лагерь.

Напомним, что 20 ноября в ряде областей Украины продолжаются акции протеста владельцев авто с иностранной регистрацией, сопровождающиеся перекрытием дорог.