Активы гауляйтера Херсонской области Сальдо передали государству 25 августа, 18:37 Российский коллаборационист Владимир Сальдо (Фото:Скриншот видео Владимир Сальдо/Telegram)

Кабинет министров передал конфискованные активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в управление Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Основанием для передачи имущества гауляйтера стали решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 9 мая 2023 года (дело № 991/3250/23) и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17 мая 2023 года о применении санкций.

Видео дня

Читайте также: Минюст оспорит отказ суда конфисковать часть активов гауляйтера Сальдо

«Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Решением правительства в Фонд госимущества переданы:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде ( Ялта);

Ялта); трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде ( 135,1 кв. м), Одессе ( 128,5 кв. м) и Херсоне ( 36,8 кв. м);

135,1 кв. м), Одессе 128,5 кв. м) и Херсоне 36,8 кв. м); автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО Каштан ( разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;

разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо; 30% ЧАО Дельта Сервис ( транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;

транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо; 55,56% ООО Бебко-Авто ( сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо;

сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо; 40% ООО Конка ( Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — которое записано на дочь Сальдо.

В апреле 2022 года оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал под украинские и западные санкции.

