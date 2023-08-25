Активы гауляйтера Херсонской области Сальдо передали государству

25 августа, 18:37
Поделиться:
Российский коллаборационист Владимир Сальдо (Фото:Скриншот видео Владимир Сальдо/Telegram)

Российский коллаборационист Владимир Сальдо (Фото:Скриншот видео Владимир Сальдо/Telegram)

Кабинет министров передал конфискованные активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в управление Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Основанием для передачи имущества гауляйтера стали решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 9 мая 2023 года (дело № 991/3250/23) и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17 мая 2023 года о применении санкций.

Видео дня

Читайте также:
Минюст оспорит отказ суда конфисковать часть активов гауляйтера Сальдо

«Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Решением правительства в Фонд госимущества переданы:

  • три земельных участка;
  • отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
  • апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
  • два паркоместа в Ореанде (Ялта);
  • трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
  • дом на 236,7 кв. м в Херсоне;
  • три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);
  • автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
  • 99,86% ЧАО Каштан (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 30% ЧАО Дельта Сервис (транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 55,56% ООО Бебко-Авто (сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо;
  • 40% ООО Конка (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — которое записано на дочь Сальдо.
В апреле 2022 года оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал под украинские и западные санкции.
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Херсонская область Владимир Сальдо Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X