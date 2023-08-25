Активы гауляйтера Херсонской области Сальдо передали государству
Российский коллаборационист Владимир Сальдо (Фото:Скриншот видео Владимир Сальдо/Telegram)
Кабинет министров передал конфискованные активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в управление Фонда государственного имущества.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Основанием для передачи имущества гауляйтера стали решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 9 мая 2023 года (дело № 991/3250/23) и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17 мая 2023 года о применении санкций.
«Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.
Решением правительства в Фонд госимущества переданы:
- три земельных участка;
- отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
- апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
- два паркоместа в Ореанде (Ялта);
- трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
- дом на 236,7 кв. м в Херсоне;
- три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);
- автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
- 99,86% ЧАО Каштан (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 30% ЧАО Дельта Сервис (транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 55,56% ООО Бебко-Авто (сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо;
- 40% ООО Конка (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — которое записано на дочь Сальдо.