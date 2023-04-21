Активные боевые действия на фронте неизбежны — Зеленский 21 апреля, 01:19 Владимир Зеленский в Авдеевке (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия на фронте неизбежны. Главной задачей остается защита Украины

Об этом он заявил во время видеообращения.



По его словам, главной задачей остается защита Украины и всего международного порядка.

«Готовимся к встрече в формате Рамштайна. И позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным боевым действиям, они неизбежны», — заявил президент.

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