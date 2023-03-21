Активность РФ в Черном и Азовском морях была нетипичной: в ОК Юг назвали причины 21 марта, 12:24 Активность РФ в Черном и Азовском морях была нетипичной (Фото:Минобороны РФ)

На прошлой неделе активность российской корабельной группировки в Черном и Азовском морях была нетипичной.



Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии Укринформу озвучила причины нетипичной активности страны-агрессора.

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«За прошедшую неделю активность корабельной группировки была достаточно нетипичной, поскольку это было продиктовано соответствующими событиями — это и воздушный инцидент над Черным морем, когда был сбит беспилотный разведчик, и второе — это когда мы уже осознали, что был изображен визит кремлевского лидера (якобы визит Путина в Мариуполь — ред.)», — отметила Гуменюк.

По ее словам, активность вражеских кораблей вокруг места пребывания якобы Путина была сделана для имитации определенных действий, с другой стороны — как «демонстрация флага» в военном смысле, то есть своего превосходства на определенном театре морской действий.

Гуменюк объяснила, что если обычно Россия держит в Азовском море один корабль, то на прошлой неделе и сейчас наблюдается две единицы.

По ее мнению, активность российских ракетоносителей в море параллельно с вражеской авиацией выглядело как символическое приготовления к ракетным ударам. В то же время из-за нехватки ракет все эти действия были лишь демонстрацией силы.

