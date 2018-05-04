Активисты захватили в Киеве бразильского "головореза Л/ДНР" Лусварги, укрывавшегося в монастыре УПЦ МП

Лусварги поймали, когда он пытался попасть в посольство Бразилии

В пятницу, 4 мая, группа активистов захватила в Киеве бразильского наемника пророссийской террористической организации "Л/ДНР" Рафаэля Маркеса Лусварги, который, находясь под следствием за тяжкие преступления, продолжал оставаться на свободе.

Об этом рассказал у себя в Facebook Евгений Карась, опубликовав соответствующие фото и видео.

По его словам, наемник укрывался в Свято-Покровськом монастыре УПЦ Московского патриархата, а поймали его, когда он пытался добраться до посольства Бразилии.

Отметим, что Лусварги был одним из "символов" оккупационных сил РФ на Донбассе, с помощью которого российские пропагандисты пытались убедить своих граждан, что террористов "Д/ЛНР" якобы поддерживают во всем мире.

Через некоторое время он вернулся в Бразилию, однако СБУ заманила его хитростью назад в Украину, после чего задержала.

При осмотре его личных вещей правоохранители обнаружили иностранный паспорт, военный билет террористической организации "ДНР", приказ за подписью главаря террористов Гиркина о награждении медалью за "боевые заслуги" и ноутбук, на котором была интернет-переписка с представителями террористических группировок.

Во время суда его признали виновным в создании террористической организации и непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, после этого Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции из-за нарушения подсудности (его дело должен был рассматривать другой суд).

Кроме того, Лусварги отпустили на свободу под "личное обязательство".

В итоге журналисты обнаружили его в Свято-Покровском монастыре.