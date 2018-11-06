Активисты выступают за отставку руководителей силовых ведомств. Почему заказчика в убийстве Гандзюк могут не назвать

Отставки министра внутренних дел и генерального прокурора требуют 75 общественных организаций. Их представители подписали соответствующее заявление. Активисты на данный момент координируют свои действия. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Активисты требуют отставки

Акции с требованием расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк будут продолжаться по всей Украине, заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. По ее словам, реформа правоохранительных органов провалена, поэтому руководители ведомств должны уйти в отставку.

"Они уже доказали, что не могут вести расследование. Я считаю, что они должны уйти в отставку. Юрий Луценко, Арсен Аваков и Василий Грицак. Они провалили реформу своих ведомств. Полиция первая провалила расследование в нападении по ней. Разоблачила нападающего, который оказался невиновным. Доверия к ним нет", - сказала Каленюк.

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СБУ продолжает вести дело

Национальная полиция передала производство по предполагаемым исполнителям убийства и допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу. В полиции подчеркивают - следствие по пяти вероятным исполнителям и организаторам завершено.

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СБУ ведет расследование по установлению заказчиков преступления. Оба дела - относительно заказчиков и исполнителей - находятся в СБУ.

Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали как умышленное заказное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений и с особой жестокостью, сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Приговор задержанным могут объявить раньше, чем найдут заказчиков

В рамках дела, которое вела Нацполиция, задержали пять человек. Четыре человека сдали организатора убийства Сергея Торбина, сообщил депутат от Народного Фронта Антон Геращенко. Сергей Торбин же заявляет, что он ничего не знает об убийстве Гандзюк. Подозреваемый в организации покушения сейчас находится в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.

Второе дело в отношении заказчиков с самого начала вела именно СБУ, рассказал Геращенко. Депутат предполагает, что организатору поступали указания от заказчика. Во время выступления Геращенко возмутились активисты, собравшиеся в Верховной Раде. Они обвиняли Геращенко, фракцию Народный Фронт и министра внутренних дел. Активисты требуют объединить производство по делу Гандзюк.

"До вчерашнего дня мы предполагали, что организаторы через адвокатов передавали указания сидеть, ничего не рассказывать, Катя Гандзюк жива, ты получишь лет пять, выйдешь через три. Но после ее смерти очевидно, что организатор получит пожизненное заключение. Если не признается", - сказал Геращенко.

Почему заказчика могут не объявить

Заказчики нападения на Екатерину Гандзюк могут избежать наказания, отметил адвокат Маси Найем. По его словам, это возможно, если приговор задержанным объявят раньше, чем найдут заказчиков. С начала расследования о заказчиках ничего не говорят, напомнил Маси Найем.

"Они не будут иметь, что представить заказчику. Поскольку дело не имело признаков заказчика и не расследовалось, в подозрении о заказе не шла речь", - сказал Маси Найем.

Группа депутатов Верховной Рады требует создания временной следственной комиссии по расследованию покушений на активистов. С требованием создать комиссию обратились к главам всех фракций. Об этом заявила народный депутат от фракции Самопомич Елена Сотник.

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Заслушать на профильном комитете руководителей силовых структур, а уже потом создавать временную следственную комиссию. Это позиция фракции Блока Петра Порошенко, отметил глава фракции Артур Герасимов. Он подчеркнул - фракция намерена делегировать своих представителей в комиссию.

Тщательно расследовать убийство активистки Гандзюк призвала украинскую власть Еврокомиссия.

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Екатерину Гадзюк 31 июля облили серной кислотой. В результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и повреждения глаз. По состоянию на конец сентября Гандзюк перенесла 11 операций. 33-летняя советник мэра Херсона умерла накануне в больнице.