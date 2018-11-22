Активисты: Вероятный заказчик убийства Гандзюк пытается сбежать из страны

Один из фигурантов дела об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк пытается сбежать из страны, заявили активисты сообщества Кто заказал Катю Гандзюк? со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идет о главе Херсонского областного совета Владиславе Мангере, который "в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства".

Активисты отметили, что на данный момент Мангера нет в Херсоне, а его пресс-служба не может объяснить, куда он исчез.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.