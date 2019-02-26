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Спецтема: Расследование о коррупции окружения Порошенко в оборонке Выборы президента Украины

Активисты устроили костер из "кровавых денег" под домом сына Гладковского под Киевом

Сегодня, 19:49
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Национальный Корпус / Facebook

Участники акции подожгли сувенирные деньги

Во вторник, 26 февраля, активисты устроили протест под домом фигуранта журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере Игоря Гладковского.

К его дому в Козине под Киевом пришли десятки представителей националистических организаций Национальный корпус и Национальные дружины. Они требовали немедленно взять под стражу сына отстраненного заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Активисты в знак протеста разбросали перед воротам дома сувенирные доллары, разлили красную краску как "символ крови" и разожгли костер, передает Радио Свобода.

Заявленная организаторами мирная акция протеста Разворовывают оборону Украины - отрубим руки завершилась применением пиротехники, метанием камней в окна здания.

Информации о пострадавших нет. Полиция составила админпротокол о правонарушении. Во время акции никто из здания, где проходил протест, не вышел.

Акция протеста под домом Игоря Гладковского

Активисты устроили протест под домом фигуранта журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере Игоря Гладковского, 26 февраля 2019 года

Напомним, расследователи проекта Bihus.Info установили, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ и украинских воинских частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании Bihus.Info, отверг все обвинения и пригрозил журналистам судом.

Его отец, Олег Гладковский, попросил временно приостановить его полномочия в СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранительных органов провести срочную проверку информации журналистов о коррупционных схемах в оборонном секторе.

Теги:   Национальные дружины Национальный корпус Киевская область Акция протеста Олег Гладковский СНБО

Спецтема   Расследование о коррупции окружения Порошенко в оборонке

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