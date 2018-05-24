Активисты провели акцию в поддержку Сенцова у посольства РФ в Киеве

В четверг, 24 мая, у посольства России в Киеве прошла акция в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

К активистам на акции присоединились литераторы, журналисты, художники и общественные деятели. Также поддержать Сенцова пришел освобожденный из плена боевиков украинский ученый Игорь Козловский.

Участники акции читали стихотворения в поддержку Сенцова. У входа в российское дипломатическое ведомство активисты положили 64 булочки с человеческими фигурками внутри по числу политзаключенных, которых удерживают в РФ.

Люди держали листовки с надписями #Save Sentsov и #Free Sentsov.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По словам адвоката, его подзащитный намерен продолжать голодовку даже до фатального конца.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.