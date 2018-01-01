Активисты привезли передачи захваченным украинским морякам в московское СИЗО Сегодня, 09:15 31 Цей матеріал також доступний українською Крымскотатарские активисты привезли передачи захваченным украинским морякам Фото: Nariman Dzhelalov/Facebook

Крымскотатарские активисты приехали в Москву, чтобы передать вещи и продукты захваченным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО Лефортово.

Об этом у себя в Facebook написал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

"Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать им в руки, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально", – сказал он.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в лазарет СИЗО Матросская тишина в Москве.

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