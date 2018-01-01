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Активисты привезли передачи захваченным украинским морякам в московское СИЗО

Сегодня, 09:15
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Крымскотатарские активисты привезли передачи захваченным украинским морякам

Фото: Nariman Dzhelalov/Facebook

Крымскотатарские активисты приехали в Москву, чтобы передать вещи и продукты захваченным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО Лефортово.

Об этом у себя в Facebook написал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

"Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать им в руки, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально", – сказал он.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в лазарет СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. 

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Теги:   Лефортово Украинские моряки Москва Крым

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