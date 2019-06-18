Активисты пожаловались на велодорожку на новом пешеходном мосту в Киеве Вчера, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Viktor Kruk / Facebook На разметке одна полоса вместо двух Viktor Kruk / Facebook

На новом пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева нанесли постоянную пластиковую разметку для велосипедного движения с нарушением тендерной документации.

Об этом сообщили в общественной организации Киев — Велосипедный город.

«Несмотря на все замечания и предложения заказчик и генподрядчик нанесли пластиковую дорожную разметку постоянного положения, которая противоречит двусторонней направленности велодвижения на мосту», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, нанесенная разметка не отражает двустороннее движение. В тендерной документации указано, что разметка должна состоять из сплошных линий с двух сторон велодорожки и пунктирной линии посередине, а также пиктограммы велосипеда.

Активисты обнародовали визуализацию того, как должна выглядеть велодорожка на мосту:

А также, какую разметку нанесли на самом деле:

Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылся мелкими трещинами. Неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.

Кроме того, на мост заехал внедорожник Mercedes.