Украинская активистка рассказала подробности «кровавой» атаки на посла РФ в Польше — видео 9 мая, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Активисты сорвали попытку Анатолия Антонова возложить цветы к памятнику советским военным (Фото:HromadskeRadio/Twitter)

Медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная сообщила подробности акции украинских активистов, обливших красной краской посла РФ в Польше Анатолия Антонова.

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Инцидент произошел в понедельник, 9 мая, во время попытки кремлевского дипломата возложить венок к памятнику советским военным в Варшаве.

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«Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и его прихвостня. Они с позором и под крики „фашисты“ просто уехали. Мы не дали им возложить цветы», — рассказала Земляная.

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