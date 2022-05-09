Украинская активистка рассказала подробности «кровавой» атаки на посла РФ в Польше — видео

9 мая, 16:25
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Активисты сорвали попытку Анатолия Антонова возложить цветы к памятнику советским военным (Фото:HromadskeRadio/Twitter)

Активисты сорвали попытку Анатолия Антонова возложить цветы к памятнику советским военным (Фото:HromadskeRadio/Twitter)

Медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная сообщила подробности акции украинских активистов, обливших красной краской посла РФ в Польше Анатолия Антонова.

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Инцидент произошел в понедельник, 9 мая, во время попытки кремлевского дипломата возложить венок к памятнику советским военным в Варшаве.

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«Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и его прихвостня. Они с позором и под крики „фашисты“ просто уехали. Мы не дали им возложить цветы», — рассказала Земляная.

https://twitter.com/HromadskeRadio/status/1523634231930351616
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Российская агрессия Акция Украинцы Россияне 9 мая Война России против Украины

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