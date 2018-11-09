09 ноября 2018, пятница

Активист: Мы знаем, кто и куда носил деньги за убийство Гандзюк. Заказчик не один

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Синицын не назвал имен заказчиков нападения на Гандзюк, отметив, что это должно сделать следствие
Фото: Сергей Мазур/Facebook

Синицын не назвал имен заказчиков нападения на Гандзюк, отметив, что это должно сделать следствие

Известный украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты гражданской инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" уже знают личности заказчиков нападения на сотрудницу Херсонского горсовета.

Об этом он рассказал в интервью порталу liga.net.

По слова Синицына, заказчиков нападения на Гандзюк несколько.

"Журналисты "слили" одного из посредников убийства Кати (помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука - Игоря Павловского). Из-за этого у Луценко была истерика в Раде. Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик на самом деле не один", - заявил он.

В то же время волонтер отказался называть конкретные имена, отметив, что это должно сделать следствие.

При этом он не исключил, что личности заказчиков будут преданы активистами огласке, если правоохранители их сами не раскроют.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове