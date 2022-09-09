Вышки Бойко. Марионетка Кремля Аксенов заявил, что платформы до сих пор не работают 9 сентября, 00:47 Буровые платформы в Черном море (Фото:Крым Реалии)

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что буровые платформы в Черном море (вышки Бойко) так и не возобновили свою работу после удара ВСУ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести», — заявил Аксенов.

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Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

На следующий день российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.



Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне использовали «вышки Бойко» для защиты своих кораблей от украинского ракетного комплекса Нептун и размещали там свои станции радиоэлектронной борьбы.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

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