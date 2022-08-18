Марионетки Кремля Аксенов и Константинов сбежали из оккупированного Крыма — СМИ 18 августа, 00:10 Владимир Константинов и Сергей Аксенов (Фото:Радио Свобода)

В ночь на среду, 17 августа, предатели и ставленники Кремля в оккупированном Крыму Владимир Константинов и Сергей Аксенов спешно сбежали в РФ.

Об этом сообщает 24 канал.

Источники телеканала в разведке сообщили, что именно для побега с полуострова на ночь был перекрыт Крымский мост. Аксенов и Константинов покинули Крым после того, как их куратор из Москвы сообщил об угрозе для их жизни. Представители марионеточной власти вывезли также свои семьи.

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Инфографика: НВ

В разведке отметили, что оккупанты находятся в Ростове и будут далее иммитировать свое присутствие в Крыму.

«О возвращении в полуостров пока речь не идет», — сообщили в разведке.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.



Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение. Украина официально не подтверждала эту информацию.



По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.



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