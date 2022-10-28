Так называемый «глава» Крыма Аксенов и Кириенко приехали в оккупированный Херсон 28 октября, 11:27 Аксенов и Кириенко приехали в оккупированный Херсон (Фото:t.me/Aksenov82)

В четверг, 27 октября так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что вместе с первым заместителем руководителя администрации диктатора Владимира Путина Сергеем Кириенко посетил оккупированный Херсон.

По словам Аксенова, они побывали «в порту и на переправе через Днепр».

«Кроме того, с Сергеем Владиленовичем ознакомились с работой Запорожской АЭС», — сказано в сообщении Аксенова в Telegram.



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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.