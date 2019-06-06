Акция за легализацию медицинского каннабиса: под Раду принесли пятиметровую таблетку от боли Сегодня, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Шерембей/Facebook Под Радой требуют принять закон о легализации медицинской марихуаны Дмитрий Шерембей/Facebook

Представители пациентских организаций устроили под Верховной Радой акцию «Мой депутат остановит боль?» в поддержку законопроекта № 10 313 о легализации медицинской марихуаны.

Активисты принесли под здание парламента пятиметровую таблетку, которая символизировала облегчение для 2 млн пациентов.

«В медицине это хорошее природное средство для прекращения боли, например, больных раком. У людей, страдающих эпилепсией, может уменьшиться частота судорог», — пояснил один из участников акции.

Примечательно, что законопроект должны были рассмотреть 28 и 30 мая, но сделать этого не удалось из-за отсутствия кворума.

Напомним, впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине впервые выступила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и на данное время разрешена во многих странах.

Применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам украинцев, страдающих от хронической боли и других расстройств.

После этого комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

Накануне петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количество голосов для рассмотрения комитетом Верховной Рады.

Легализацию медицинского каннабиса также поддерживает известная украинская журналистка Янина Соколова и ее проект Я, Нина.

Ведущая семь месяцев боролась с раком и смогла победить болезнь после 4 курса химиотерапии, 30 лучевых терапий и операции.