«Безнаказанность убивает». УП призвала присоединиться к акции солидарности в день памяти Георгия Гонгадзе 15 сентября, 13:26 16 сентября — 22 года со дня убийства журналиста Георгия Гонгадзе (Фото:УП)

В пятницу, 16 сентября, издание Украинская правда призвало медиасообщество и всех украинцев присоединиться к акции солидарности в день памяти журналиста Георгия Гонгадзе и призвать власти установить и наказать заказчиков его убийства.

Для этого в 11.00 необходимо опубликовать в соцсетях одинаковые обращения и картинку.

Ее можно скачать в хорошем качестве.

Фото: УП

УП также приводит текст обращения для публикации.

Видео дня

16 сентября 2000 года группа правоохранителей похитила журналиста и основателя издания Украинская правда Георгия Гонгадзе.

Его изуродованное тело без головы нашли в ноябре этого же года в лесу Киевской области.

Сегодня исполняется 22 года от ужасных событий. За это время благодаря усилиям семьи, журналистского сообщества и международным организациям удалось достичь частичного правосудия.

Все исполнители преступления понесли наказание. Однако заказчик убийства Георгия Гонгадзе официально так и не назван.

Участие в публичных мероприятиях в разгар войны людей, которых общество подозревает в заказе убийства, а именно второго президента Украины Леонида Кучмы, является приговором украинской правоохранительной системе.

Украина сражается за свою независимость.

Украинцы каждый день платят жизнью за то, чтобы общество жило в демократическом государстве с верховенством права.

После победы Украина будет отстраивать свою жизнь и важно, чтобы все убийцы героев — воинов, журналистов, активистов — понесли наказание.

Именно поэтому мы, украинское медиасообщество, сегодня требуем от власти установить и наказать заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

Безнаказанность убивает.

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