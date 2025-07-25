Как заявила cпециалистка по птицам Ирина Саражинская, птенцы Грицика и Одарки присоединились к стае аистов, которая скоро начнет перелет в Африку. (Фото: скриншот из видео/facebook.com/ira.sarazins.ka/)

Четверо птенцов популярной в Сети пары аистов Грицика и Одарки покинули родительское гнездо и стали частью новой стаи.

Об этом 24 июля заявила cпециалист по птицам Ирина Саражинская на своей странице в Facebook.

По ее словам, птенцы Грицика и Одарки присоединились к стае аистов, которая в самом скором времени начнет перелет в Африку.

Как говорит исследовательница, всего 24 июля из гнезда улетели пятеро аистенят — Миннехаха, Ирпень, Джессика и Лесик, а также еще один «приблудный» аист, которого пользователи Сети назвали «Валерой».

После отлета птенцов вечер и ночь Грицик и Одарка провели в гнезде вдвоем, рассказала Саражинская

«Рано или поздно этот день должен был наступить. День, когда грустно, потому что нужно прощаться. День, когда радостно, потому что молодые аисты успешно встали на крыло и начали самостоятельную жизнь», — подытожила исследовательница.

Работники парка Пирятинский на протяжении уже нескольких лет следят за одним из аистиных гнезд в Полтавской области. Там долго проживала птичья пара, в которой самца прозвали Грицьком, а самку — Одаркой.

За жизнью птиц все желающие могут наблюдать через сеть — благодаря трансляции из гнезда в режиме 24/7.

Весной 2025 года сотрудники Пирятинского обнаружили, что в Украину из теплых краев прилетелаодна Одарка. Впоследствии к ней в гнезде присоединился молодой самец, которого назвали Грициком.

У новой пары вскорости родилось пятеро птенцов, которым имя выбрали пользователи соцсетей — соответственно, Миннехаха, Джессика, Ирпень, Лесик и Катруся.

Однако 23 мая Грицик вынес изгнезда Катрусю и оставил ее надороге под гнездом. Птенца вовремя заметил и спас сотрудник Пирятинского. Впоследствии птенца передали в центр для птиц Садиба Нюшаник.

Там Катруся нашла новую «семью» — к ней подселили других птенцов, в частности"брата" Карпа.

17 июля на Facebook-странице Лелека Грицько появилось сообщение, что Катруся прибилась к новой аистов стае и улетела с нею из реабилитационного центра.

«Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпо (другой птенец — ред.) остался, но и у него уже есть компания», — сообщили сотрудники парка Пирятинский.