Агрессия России в Азовском море: Генпрокуратура сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военным ВС РФ

Генпрокуратура сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации из-за агрессии в Керченском проливе.

По данным ведомства, сообщено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины:

- контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля Дон по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля Изумруд ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля Суздалец ч. 2 ст. 437 УК Украины.

По данным следствия, незаконные агрессивные действия против украинских моряков в Азовском море осуществлены при непосредственном приказе и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя вице-адмирала Медведева.

Они координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков, осуществив артиллерийский обстрел и таран украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

Досудебное расследование продолжается, подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией, 24 украинских моряка попали в плен. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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27 ноября над моряками начнется суд.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Военное положение: текст документа

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