Агрессия РФ в Керченском проливе: украинские моряки подверглись шести видам нападения

Заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов заявил, что во время агрессивных действий РФ в Керченском проливе украинские моряки подверглись шести видам насилия и фактически чудом выжили.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Фролова, Россия применила таран украинского малого буксира Яны Капу российским кораблем Дон Пограничного управления ФСБ РФ; две ракеты разведывательно-ударного вертолета Ка-52; крупнокалиберное корабельное вооружение (огонь велся по рубке, где находились моряки); штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия.

"Шестой вид насилия продолжается и сейчас – это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья троих украинских задержанных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения", - сказал он.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать