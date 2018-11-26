Агрессия РФ в Керченском проливе: нескольких раненых украинских моряков могли доставить в Москву - уполномоченный президента

Уполномоченный президента Украины Борис Бабин сообщил, что трое из шести украинских моряков, которые были ранены во время захвата Россией украинских кораблей, были доставлены в Москву.
В эфире телеканала UA: Первый Бабин отметил, что пока это полностью не подтвержденная информация.
"По информации высших органов власти, в том числе и президента Украины, там как минимум шесть раненых, в том числе тяжелые ранения. Оккупанты подтверждают меньшее количество раненых - это очень печальная ситуация, когда у нас разные цифры. И, насколько мне известно, но это пока не полностью подтвержденная информация, тех раненых, которых признают россияне, доставили в Москву", - сказал он.
Бабин предположил, что Кремль будет трактовать статус задержанных украинских моряков как заложников, а не как военнопленных.
"Мы прекрасно понимаем, что они будут использовать наших военнопленных вопреки международному праву не как военнопленных, а в качестве заложников, будут выдвигать какие-то требования. Набор этих требований, я думаю, мы узнаем. Конечно, они будут отвергать их права как военнопленных, в частности предусмотренные международным гуманитарным правом", - добавил он.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии .
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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