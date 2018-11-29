Агрессия РФ в Керченском проливе: командующий ВМС объяснил, почему украинские суда не переправляли по суше

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко не считает ошибочным решение об отправке трех судов, которые были атакованы и захвачены Россией, через Керченский пролив в направлении Мариуполя.
Он объяснил, почему было решено направить украинские суда через Керченский пролив в Мариуполь, а не переправлять по суше, сообщает УНИАН.
"Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать - все такое не закрывать свое лицо - показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера", - сказал Воронченко.
При этом командующий ВМС подчеркнул, что Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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