«Антиолигархический закон не заработает». Почему Ахметов избавился от своих медиаактивов — пессимистическая версия главы КИУ 13 июля, 14:35 Эксклюзив НВ Ринат Ахметов (Фото:Метинвест / Facebook)

Глава Комитета избирателей Алексей Кошель сомневается, что самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов избавился от своих медиаактивов из-за антиолигархического закона. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Я убежден, что этот закон не заработает. <...> Закон принципиально ничего не изменит. Что изменится от того, будет ли Ринат Ахметов в перечне олигархов или не будет? Это скорее моральное наказание. О реальных влияниях на олигархические процессы я бы не говорил. Факт, что в своем публичном заявлении Ахметов указал, что он не хочет быть в списке олигархов. Думаю, что причины того, что он избавился от своих медиаактивов, несколько другие», — заверил Кошель.

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Как и год назад, глава КИУ уверен, что никакой существенной угрозы крупным бизнесменам антиолигархический закон не несет. Сейчас же, предполагает Кошель, шаг Ахметова следует рассматривать «в плоскости обычного человеческого фактора».

«Возможно, Ахметов не верит больше в Украину, в успехи Украины, пытается отойти, сэкономить активы и искать свое будущее за пределами страны. Очень пессимистическая версия, понимаю, но мы увидим, насколько она сбудется, после того, как он будет вкладывать или не вкладывать деньги в свои другие проекты», — объяснил Кошель.

Вечером 11 июля Ахметов заявил о выходе его инвестиционной компании SCM «из медийного бизнеса» — крупного холдинга, с помощью которого он годами оказывал значительное политическое влияние на жизнь страны.

Такое решение стало неожиданным для отечественного политикума, медиарынка и работников самого ахметовского холдинга.

Уже 12 июля каналы Ахметова начали транслировать телемарафон, а сайты перестали обновляться.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк связывает такой шаг бизнесмена с Законом о деолигархизации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что реестр олигархов уже готов, идет обработка документов.

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