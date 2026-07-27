На временно оккупированных территориях Донбасса представители подразделений Ахмат создали систему вербовки иностранных рабочих для восполнения потерь личного состава на фронте.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

По информации партизан, через фиктивные подрядные организации в Московской области трудовым мигрантам обещают высокий заработок за участие в строительных и восстановительных работах в Мариуполе и Донецке.

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В сотрудничестве с местной оккупационной полицией боевики «Ахмата» проводят силовые рейды по местам проживания рабочих. Путем изъятия документов, угроз и шантажа их пытаются принудить подписать контракты с Вооруженными силами РФ для отправки в штурмовые подразделения, уточняет издание.

При этом тех, кто отказывается подписывать документы, передают соответствующим органам для депортации, а также изымают у них все денежные средства.

В «Атеш» отмечают, что жертвами этой схемы становятся преимущественно мигранты из Центральной Азии.

10 июля Русская служба Би-би-си сообщила, что по меньшей мере 3589 иностранных граждан погибли в войне против Украины на стороне России.